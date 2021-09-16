الدفاع المدني تخمد حريقاً اندلع بأكبر مخزن للأدوات الاحتياطية في الموصل

2021/09/16 | 14:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - نينوى

أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس، باندلاع حريق في المركز الكوري للادوات الاحتياطية في مدينة الموصل مركز محافظة نينوى.

وقال المصدر في تصريح خاص لـ (بغداد اليوم) إن " فرق الدفاع المدني تمكنت من إخماد حادث حريق اندلع في المركز الكائن في صناعة الكرامة بالجانب الأيسر من مدينة الموصل".

وأضاف أن " الفرق تمكنت من إنقاذ أجزاء كبيرة من المركز قبل ان تصل اليها النيران".

ومن الجدير بالذكر أن المركز الكوري يمتلك اكبر مخازن الادوات الاحتياطية الخاصة بالسيارات الكورية في مدينة الموصل.

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