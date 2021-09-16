الحكم بالاعدام شنقاً على مرتكب مذبحة ناحية الحيرة بالنجف

2021/09/16 | 14:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – النجف الاشرف

أصدرت محكمة جنايات النجف، اليوم الخميس، حكما بالاعدام شنقا حتى الموت على مرتكب مذبحة ناحية الحيرة، التي وقعت الشهر الماضي.

وقال مصدر قضائي، لـ (بغداد اليوم)، ان "الجريمة حدثت بسبب خلاف على ديون ومبالغ مالية، ادت الى مقتل اربعة اشخاص بينهم مختار المنطقة وامرأة ، وجرح ثلاثة آخرين".

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