2021/09/16 | 14:20 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- برهم صالح: المسيحيون مكوّن أصيل في العراق جابهوا تحديات العنف والإرهاب ببسالة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/09/16 | 14:20.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برهم صالح: المسيحيون مكوّن أصيل في العراق جابهوا تحديات العنف والإرهاب ببسالة) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برهم صالح: المسيحيون مكوّن أصيل في العراق جابهوا تحديات العنف والإرهاب ببسالة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).