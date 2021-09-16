2021/09/16 | 14:23 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: صالح الحكيم

لايحفظ الفكر لمدد طويلة عند جماهير

الناس نعم هو محل عناية النخب الفكرية

وهم قلة، يحفظ الفكر اذا اضفي عليه لباس

المظلومية وتلقته يد الناس بعواطفهم

فالعاطفة حاظنة ممتازة لصيانة الفكر

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