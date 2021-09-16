المركزي للإحصاء: توجه حكومي لتخصيص مبلغ في موازنة 2022 للتعداد السكاني

2021/09/16 | 14:27 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

كشف الجهاز المركزي للإحصاء التابع لوزارة التخطيط، الخميس، عن آخر تحضيراتها لإجراء التعداد السكاني، وفيما أشارت الى أن هناك توجهاً حكومياً لتخصيص مبلغ من موازنة 2022 للتعداد، أكدت تجاوز أبرز الإشكاليات.

وقال رئيس الجهاز ضياء عواد، إن "هناك توجيهاً من رئيس الوزراء الى اللجنة المالية النيابية لتخصيص مبلغ من موازنة العام 2022 للتعداد السكاني"، مبيناً، أن "هذا التوجيه يعدّ قوة دافعة لتنفيذ اعمال التعداد"، وفقاً لـ"واع".

وأضاف "إذا تمّت إضافة المبلغ في الموازنة المقبلة وتحسنت الظروف الصحية، ولم يتأخر إقرار الموازنة كثيراً وتتم إتاحة الوقت الكافي، فسيكون هناك بيان يطلق من وزير التخطيط لتنفيذ وتحديد موعد التعداد العام للسكان"، مشيراً الى أن "هناك تحضيرات لتهيئة البنى التحتية كأجهزة (سيرفرات) وشراء أجهزة (تابلت) واختبارات لبعض التجارب القبلية في بعض المحافظات لان التعداد سيكون الكترونياً وبجهود ذاتية من قبل الجهاز المركزي للإحصاء".

وأكد عواد أن "هذه الأنظمة الالكترونية بحاجة الى إجراء تجارب واختبارات ميدانية"، لافتةً، الى أن "إشكالية وضع القومية ضمن الإحصاء تم تجاوزها ورفع سؤال القومية عن الاستمارة".

وتابع، أن "جميع الأمور ممهدة لإجراء التعداد العام للسكان، وننتظر تحسن الظروف الصحية من جائحة كورونا والمصادقة على الموازنة في وقت قريب لتنفيذ التعداد العام للسكان"، موضحاً، أنه "في حال عدم إقرار الموازنة ؛ سوف يتأخر الكثير من الإجراءات".

وأعرب عن أمله "بالإسراع في اقرار الموازنة خلال الدورة البرلمانية الجديدة للعمل على إجراء التعداد السكاني"، موضحاً، أن "التعداد عمل ضخم وكبير ويحتاج الى تحضيرات ولابد له من إتاحة الوقت الكافي لتنفيذه".

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