الحلبوسي والوفد المرافق له يلتقي رئيس البرلمان العربي

2021/09/16 | 14:28 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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التقى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي.

واكد رئيس مجس النواب محمد الحلبوسي أن “سلسلة اللقاءات مع الحكومة المصرية ماتزال مستمرة ، من اجل زيادة وتيرة التعاون بين البلدين”.

وقال الحلبوسي إن “البرلمان يدعم أي اجراء ينعكس ايجابا على الشعبين في المجالات كافة”.

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