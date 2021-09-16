اللجنة الاقتصادية تقدم مقترحا بديلا عن الحصة التموينية

2021/09/16 | 14:28 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شددت اللجنة الاقتصادية النيابية الخميس، على ضرورة قيام الحكومة بتبديل مفردات الحصة التموينية بالاموال، مبينة ان جميع صفقات شراء تلك المفردات يشوبها الفساد.

واشارت عضو اللجنة ندى جودت، لـ NRT عربية (16 ايلول 2021) الى "وجود مطالبات عدة للحكومة بضرورة تبديل مفردات الحصة التموينية ببدل نقدي بسبب الفساد الذي يشوب هذه العقود".

واضافت جودت ان "الحكومة لا تستطيع السيطرة على الاحزاب لان كل حزب تستخدم الوزير التابع لها كواجهة اقتصادية، بالتالي تتعرقل العقود ولا تسير بسلاسة".

واردفت عضو اللجنة الاقتصادية انه "يجب تقييم اسعار المواد الغذائية التي يتم توزيعها في الحصة التموينية واستبدالها بمبالغ نقدية"، معربة عن "انزعاجها لعدم تنفيذ هذا القانون حتى الان بالرغم من تقديم المقترح الى وزير التجارة الذي ابدى موافقة عليه لكن لم نر اي شيء على ارض الواقع".

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