أوين نجم ليفربول السابق يقدم نصيحة بشأن صلاح

2021/09/16 | 14:33 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة /المركز الخبري الوطني قدم مايكل أوين نجم ليفربول السابق النصيحة إلى النادي بشأن مصير المصري الدولي محمد صلاح.وينتهي عقد اللاعب البالغ من العمر 29 عاما في يونيو 2023 ويسعى النادي من أجل تمديد […]

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