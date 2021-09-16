2021/09/16 | 14:37 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سلام الطيار مع اقتراب موعد الانتخابات المقبلة في اكتوبر تشرين الأول، تزيد وسائل الإعلام الموجهة والتي تمارس دوراً ممنهجاً في تضليل الرأي العام خصوصًا المحلي، من جرعاتها ضد الحشد الشعبي وفصائل المقاومة، وهي تطرح تساؤلات عما تسميها مخاوف عما إذا كانت الحكومة المقبلة في العراق ستكون “حكومة ميليشيات”.فقد أعلن تحالف الفتح الذي يرفع شعار […]

ظهرت المقالة “عراقنا..نحميه ونبنيه”..لماذا العامري؟! أولاً على الايام نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“عراقنا..نحميه ونبنيه”..لماذا العامري؟!) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“عراقنا..نحميه ونبنيه”..لماذا العامري؟!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).