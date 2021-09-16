أضحَك العراقيين سنيناً.. الفنان عدي عبدالستار ’حمودي’ في وضع صعب (فيديو)

2021/09/16 | 14:40 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

ناشد الفنان العراقي عدي عبدالستار، الخميس، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لمتابعة حالة الصحية.

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وذكر عبدالستار في تسجل مصور تابعه "ناس"، (16 أيلول 2021)، أن "راتبه التقاعدي 150 ألف دينار"، مؤكدا "عدم قدرته على تسديد ايجار منزله".

وظهر النجم العراقي برفقة الزميل خطاب عادل في حالة صحية صعبة، موضحا أنه "يعاني من داء السكر، ومشاكل صحية أخرى في المخ".

وقدم الفنان عدي عبدالستار العديد من الأعمال المسرحية والتلفزيونية والكوميدية أبرزها زرق ورق ومسلسل سايق الستوتة ودار ودور.

واشهر عبد الستار بعد عام 2003 بمسلسل "حب وحرب" بدور "حمودي".

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