2021/09/16 | 14:40 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة /المركز الخبري الوطني أكد البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن لا يزال يؤمن بأن الطريق الدبلوماسي هو الطريق الأفضل للتعاطي مع ايران

هناك تفاصيل اخرى بخصوص البيت الأبيض: سنواصل جهودنا مع الشركاء للتوصل لاتفاق المركز الخبري الوطني.

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