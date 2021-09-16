الجبهة التركمانية تؤيد مدوّنة السلوك الانتخابي

2021/09/16 | 14:43 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أبدت الجبهة التركمانية العراقية، اليوم الخميس، تأييدها لمدوّنة السلوك الانتخابي، مؤكدة ضرورة ضمان سلامة العملية الانتخابية ونزاهتها.وذكر بيان لرئاسة الجمهورية تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “الرئيس برهم صالح استقبل رئيس الجبهة التركمانية حسن توران، وبحث الجانبان، تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في البلد، وضرورة تعزيز الأمن والاستقرار وتهيئة الظروف المناسبة لإجراء …

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