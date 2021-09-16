تتلقى معاملة المشاهير والأثرياء..هكذا تسافر الحيوانات الأليفة على متن الطائرات الخاصة

2021/09/16 | 14:44 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت شركة تأجير الطائرات الخاصة "Vista Jet" ارتفاعاً بمعدل سفر الحيوانات الأليفة، بلغ نسبة 86% في السنتين الأخيرتين، ما يدلّ على تحوّل في ديناميكية سفر الركاب، قد يكون مرّده إلى وقت الفراغ الأكبر الذي يتوفر للبعض.

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