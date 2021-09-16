دون وفيات.. صحة النجف تسجل 216 إصابة جديدة بكورونا

2021/09/16 | 14:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - النجف

أعلنت دائرة صحة النجف، اليوم الخميس، عن تسجيل 216 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الصحة في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه ان "مختبرات المحافظة أجرت 887 فحصاً مختبرياً لحالات مشتبه بها بطريقة PCR ، حيث تم تسجيل 216 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، و194 حالة شفاء ، هذا ولم يتم تسجيل أي حالة وفاة في عموم المحافظة".

وأضاف أن " المجموع التراكمي للحالات المسجلة في النجف لعدد الإصابات 87219 حالة بينها 5074 حالة في صفوف الكوادر الطبية والصحية منذ بدء الجائحة، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 84375 حالة وسجلت 691 حالة وفاة في عموم المحافظة ، بينما كان مجموع الحالات تحت العلاج 2153 حالة".

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