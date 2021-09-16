لبنان يعلن وصول أول شحنة من النفط العراقي - عاجل

2021/09/16 | 14:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – متابعةافاد وسائل إعلام لبنانية، اليوم الخميس، بوصول اول شحنة من الفيول (النفط الأسود) العراقي إلى بيروت.وذكرت وسائل الإعلام، أن "اول شحنة من النفط الأسود العراقي وصلت الى لبنان".وأضافت ان "شحنة أخرى ستصل في الأسبوع المقبل".

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