2021/09/16 | 14:51 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس جامعة ذي قار: تشكيل فريق فني للمساعدة الالكترونية في يوم الانتخاب هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شبكة اخبار الناصرية الإلكتروني بتاريخ: 2021/09/16 | 14:51.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شبكة اخبار الناصرية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس جامعة ذي قار: تشكيل فريق فني للمساعدة الالكترونية في يوم الانتخاب) نشر أولاً على موقع (شبكة اخبار الناصرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس جامعة ذي قار: تشكيل فريق فني للمساعدة الالكترونية في يوم الانتخاب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شبكة اخبار الناصرية).