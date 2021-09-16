وزير الخارجية الفرنسي: فسخ أستراليا عقد شراء غواصات مع فرنسا طعنة في الظهر

2021/09/16 | 14:52 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعتبرت فرنسا الخميس أن أستراليا وجّهت لها طعنة في الظهر وأن بايدن اتخذ قراراً مفاجئاً” على طريقة ترامب، وذلك بعد إعلان تشكيل تحالف استراتيجي بين واشنطن وكانبيرا ولندن أدى إلى فسخ عقد لشراء أستراليا غواصات فرنسية.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أن هذا القرار الأحادي والمفاجئ وغير المتوقع يشبه كثيراً ما كان يفعله ترامب.



فيما وصفت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي فسخ أستراليا عقداً ضخماً لشراء غواصات تقليدية من فرنسا، بانه أمر خطير من الناحية الجيوسياسية وعلى صعيد السياسة الدولية.

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