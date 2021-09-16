إندلاع حريق بمركز للأدوات الاحتياطية في أيسر الموصل

2021/09/16 | 14:54 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد إندلع حريق بالمركز الكوري للأدوات الاحتياطية في صناعة الكرامة بالجانب الأيسر من مدينة الموصل.وذكرت مديرية الدفاع المدني في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “فرقها في محافظة نينوى، أخمدت حادث حريق اندلع في المركز الكوري للأدوات الاحتياطية في صناعة الكرامة بالجانب الأيسر من مدينة الموصل”.وأضافت، ان “مفارزها في مركز …

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