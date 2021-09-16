العراق يوقع اتفاق مبادئ لبناء مصفاة نفطية بشراكة سويدية تركية

2021/09/16 | 14:57 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: وقعت وزارة النفط العراقية، ممثلةً بشركة مصافي الشمال، اليوم الخميس، مذكرة اتفاق مبادئ (HOA) لتنفيذ مشروع مصفاة القيارة الاستثماري بطاقة تكريرية 70 ألف برميل باليوم، مع شركتي سيب (SEAB) السويدية وشركة ليماك (Limak) التركية، برعاية وزير …

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