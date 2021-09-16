2021/09/16 | 14:59 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طائرات تركية تستهدف موقعا لحزب العمال الكردستاني شمال دهوك هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/09/16 | 14:59.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طائرات تركية تستهدف موقعا لحزب العمال الكردستاني شمال دهوك) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طائرات تركية تستهدف موقعا لحزب العمال الكردستاني شمال دهوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).