الخزعلي يحمل هذه الجهات الدولية مسؤولية الاستهداف الأخير للحشد ويحذر!

2021/09/16 | 14:59 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حمل زعيم عصائب اهل الحق قيس الخزعلي، الخميس، القوات الامريكية واسرائيل مسؤولية استهداف الحشد الشعبي على الحدود السورية العراقية.

وقال الخزعلي في تغريدة على تويتر تابعه NRT عربية اليوم (16 ايلول 2021) ان النفي الامريكي للانتهاك الاخير للسيادة العراقية باستهداف قطعات الحشد الشعبي لا يعفيها من المسؤولية، لانها هي التي تتحمل مسؤولية الاجواء العراقية فعليا."

واضاف ان سكوت الطرف الحكومي وعدم ادانته هذا الفعل من قبل العديد من القوى السياسية امر مستنكر ويناقض ادعاءات الوطنية والاهتمام بالسيادة."

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