2021/09/16 | 15:00 - المصدر: راديو المربد
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مستشار الكاظمي للمربد: اتخاذ إجراءات لدعم وتأمين عملية الانتخابات #المربد) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: TBMI_x52HpI
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مستشار الكاظمي للمربد: اتخاذ إجراءات لدعم وتأمين عملية الانتخابات #المربد) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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