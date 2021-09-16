بغداد.. اقتحام مدرسة وسرقة محتوياتها

2021/09/16 | 15:30 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني، الخميس، بإقتحام شخص مدرسة شمال غربي بغداد والقيام بسرقة محتوياتها.

وقال المصدرفي تصريح، اليوم (16 ايلول 2021)، أن "شخصا اقتحم مدرسة الغزالية للبنات والتي تقع في منطقة الغزالية غربي العاصمة بغداد".

وأضاف، أن "الشخص سرق عددا من أجهزة الحاسوب المحمول، ولاذ بالفرار إلى جهة مجهولة".

واوضح، ان "القوات الأمنية تحقيق في الحادث لكشف هوية الشخص".

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