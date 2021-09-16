مجلس الأمن يعرب عن القلق إزاء تهديد كبير تمثله صواريخ كوريا الشمالية

2021/09/16 | 15:32 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا عاجلا مغلقا لمناقشة التجربة الصاروخية البالستية الأخيرة التي أجرتها كوريا الشمالية واعتبرتها دول أعضاء في المجلس تهديدا كبيرا، وفق مأ أعلن السفير الفرنسي.

السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة نيكولا دو ريفيير أكد أن هناك اجماع على ادانة ما حصل، وان الجميع قلق إزاء هذا الوضع، كونه تهديد كبير للأمن والسلام، وانتهاك واضح لقرارات مجلس الأمن، معلنا أن الصواريخ سقطت ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان.

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