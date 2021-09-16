2021/09/16 | 15:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقل من شهر تفصل العراق عن انتخابات البرلمان المُبكرة، والتي يُراهن أن تُحدث تحولات في الحكم السياسي للبلاد، وبعد أسابيع قليلة من الاحتفالات بمرور 100 عام على تأسيس الدولة العراقية الحديثة، ترافقت مع مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة الذي أخرج بغداد من عزلتها، وكرسها لاعبا سياسيا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق بين الدولة واللا دولة) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق بين الدولة واللا دولة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).