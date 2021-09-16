حصيلة الاشتباك العشائري في أربيل 4 قتلى و3 جرحى - عاجل

2021/09/16 | 15:42 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت عائلة أحد القتلى في النزاع العشائري المسلح في قضاء خبات بمحافظة أربيل عن مقتل 4 أشخاص و إصابة 3 آخرين بجروح.

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متحدث باسم عائلة القتلى وفي مؤتمر صحفي في مقبرة خبات تابعه ناس ألقى باللوم على قوة تابعة لداخلية إقليم كردستان في طبيعة التعامل مع النزاع الذي نشب بسبب حادثة تنمر في أحد المطاعم.

وأضاف أن النزاع نشب بين عامل خدمة في المطعم مع زبون كان بين عائلتهما مشكلة قديمة.

وقال المتحدث أن 3 من القتلى من عائلة واحدة (أب و اثنين من أبنائه) وأن أحد المهاجمين قتل ابنه بالخطأ وهناك مقطع فيديو يوثق ذلك.

واتهم المتحدث قوات الاسايش بالتلكؤ "وصلت القوة لمكان الحادث بعد 45 دقيقة لذا ينبغي أن تترك القوة القضاء بعدما حصل".

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