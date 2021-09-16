2021/09/16 | 15:43 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحكم بالاعدام بحق مرتكب مجزرة الحيرة في النجف المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحكم بالاعدام بحق مرتكب مجزرة الحيرة في النجف) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحكم بالاعدام بحق مرتكب مجزرة الحيرة في النجف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).