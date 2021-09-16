بنسبة 1.8%.. السعودية تحقق معدلات نمو في الناتج المحلي خلال الربع الثاني من 2021

2021/09/16 | 15:45 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفع إجمالي الناتج المحلي السعودي في الربع الثاني من العام بنسبة 1.8% مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي، وفقاً لتقديرات نشرتها الهيئة العام للاحصاء السعودية.

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