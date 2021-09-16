إنتخابات العراق القادمة بين التدخلات الأميركية والتهديد؟

2021/09/16 | 15:46 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.إسماعيل النجار عراق العِزَة والخير، ٢٤ مليون ناخب في 83 دائرة إنتخابية على موعدٍ مع التصويت لصنع عراقٍ حديث ومتطور وإيصال الشرفاء إلى تحت قُبَّة البرلمان لأن الشعب العراقي المُضَحي يستحق دولة نظيفة ورجال قانون، هذا إذا توفرَت النوايا الصادقة لدى الأحزاب في إيصال الشرفاء ونظيفي الكَف من أصحاب الشهادات العليا والأختصاصات وليسَ أصحاب […]

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