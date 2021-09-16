ثلاثة عملاء امريكيون يعترفون بالعمل بالقرصنة لصالح الامارات

2021/09/16 | 15:50 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعترف 3 عملاء أمريكيين بالعمل قراصنة في عمل سري لدى الإمارات وساعدوا في التجسس على أهداف في عدة دول.

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