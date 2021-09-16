البنك المركزي يصدر توجيهاً للمصارف بشأن طلبات القروض للمواطنين والموظفين

2021/09/16 | 15:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكد عضو مجلس النواب جمال المحمداوي، اليوم الخميس، ان البنك المركزي العراقي وجه المصارف ( الرافدين - الرشيد - العراقي للتجارة) بالاستمرار باستقبال طلبات الزبائن بخصوص القروض الشخصية الميسرة.

وقال المحمداوي في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، انه "وردت إلينا العديد من المناشدات تفيد بعدم التزام المصارف الحكومية بقرار مجلس ادارة البنك المركزي ذي العدد (٩) لسنة ٢٠٢١ على منح شريحة العاملين في مؤسسات الدولة والقطاع العام والمؤسسات الامنية الموطنة رواتبهم لدى مختلف المصارف قروض شخصية بقيمة ١٥ مليون دينار من مبادرة البنك المركزي العراقي الـ (١) ترليون دينار".

واضاف "خاطبنا البنك المركزي بضرورة التأكيد و متابعة المصارف للالتزام بقرارات البنك بخصوص هذه القروض ، و بناءاً على مخاطباتنا فقد استجاب البنك المركزي و أكد على مصارف (الرافدين - الرشيد - العراقي للتجارة) بالاستمرار باستقبال طلبات المواطنين بخصوص القروض الشخصية الميسرة" .

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