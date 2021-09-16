2021/09/16 | 15:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - العراق

إلتقى وزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم الخميس، نظيره العماني بدر البوسعيدي على هامش مُشاركته في إجتماع وزراء خارجيَّة دول مجلس التعاون الخليجيّ في الرياض.

وأوضح بيان صادر عن وزارة الخارجية تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه انه "جرى في اللقاء التأكيد على أهمّية الدفع بالعلاقات الثنائيّة بما يُحقّق مصالح كلا البلدين"، لافتاً إلى أن "الجانبين اتفقا على موعد انعقاد اللجنة العراقيَّة-العُمانيَّة المُشترَكة في شهر آذار القادم، وتشكيل فريق فني بين البلدين للتحضير على إنجاح مهام اللجنة المُشترَكة والعمل على تأسيس مجلس أعمال عراقيَّ-عمانيَّ".

وأعرب حسين عن "تطلّع العراق لتفعيل أطر التعاون مع عُمان في مُختلِف المجالات؛ وذلك في ضوء ما يجمع البلدين من علاقات مُتميّزة".

وأطلع وزير الخارجية نظيره العُمانيّ على "مُخرجات مُؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، وتباحث الجانبان عن تحدّيات الأمن الإقليميّ وانعكاساته على الوضع في العراق، ودعا السيّد الوزير إلى ضرورة اعتماد مبدأ الحوار في حلحلة الخلافات وُصُولاً إلى إنهاء الأزمات في المنطقة"، مبينا أن حسين أكد أن "الانتخابات المقبلة في العاشر من شهر تشرين الأول هي حدث مفصلي في التأريخ السياسيّ العراقيّ، وأنَّ الحكومة العراقيَّة عملت على استكمال كل مُتطلبات العملية الانتخابيّة".

من جهته ثمن بدر البوسعيدي وزير الخارجيّة العُماني "جُهُود العراق في إنجاح مُؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، وليكن ثمرة وبداية في الطريق الصحيح لعودة العراق لمكانته الطبيعية ونواة أساسية لاستقرار المنطقة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق وعمان يحددان موعد انعقاد اللجنة المشتركة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق وعمان يحددان موعد انعقاد اللجنة المشتركة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).