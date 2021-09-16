2021/09/16 | 15:54 - المصدر: عين العراق

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الخميس 16 سبتمبر 2021 | 03:33 مساءً

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جمال المحمداوي: البنك المركزي وجه المصارف بالاستمرار باستقبال طلبات القروض للمواطنين والموظفين (وثائق)

أكد عضو مجلس النواب، النائب جمال المحمداوي، ان البنك المركزي العراقي وجه المصارف ( الرافدين - الرشيد - العراقي للتجارة) بالاستمرار باستقبال طلبات الزبائن بخصوص القروض الشخصية الميسرة.



وقال المحمداوي في بيان صحفي "وردت إلينا العديد من المناشدات تفيد بعدم التزام المصارف الحكومية بقرار مجلس ادارة البنك المركزي ذي العدد (٩) لسنة (٢٠٢١) على منح شريحة العاملين في مؤسسات الدولة والقطاع العام والمؤسسات الامنية الموطنة رواتبهم لدى مختلف المصارف قروض شخصية بقيمة (١٥ مليون دينار) من مبادرة البنك المركزي العراقي ال(١) ترليون دينار.



واضاف " خاطبنا البنك المركزي بضرورة التأكيد و متابعة المصارف للالتزام بقرارات البنك بخصوص هذه القروض ، و بناءاً على مخاطباتنا فقد استجاب البنك المركزي و أكد على مصارف (الرافدين - الرشيد - العراقي للتجارة) بالاستمرار باستقبال طلبات المواطنين بخصوص القروض الشخصية الميسرة" .

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