عن أحفاد نبوخذ نصر ومينا وهانيبعل - عبدالله عطية شناوة

2021/09/16 | 15:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبدالله_عطية_شناوة في مجرى الأستياء من بشاعة الأسلمة وثقافتها والسلوكيات والعلاقات المستمدة منها، يتم الإحتماء بـ ((أجدادنا المفترضين))، سواء كأنوا نبوخذ نصر أو رمسيس أو هانيبعل، وبحضاراتهم التي عرفتنا بها حركة الإستشراق الأوربية إستنادا الى تحليلها للشواهد المادية، من لقىً وآثار، وإلى مزاعم فك شفر اللغات التي كانت سائدة في تلك الحضارات.ولسنا هنا في معرض مناقشة تلك النظريات والفرضيات والمزاعم، فهذا موضوع أكب ......





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