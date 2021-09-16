تجربة ثورة ديسمبر ودروسها (10) - تاج السر عثمان

2021/09/16 | 15:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#تاج_السر_عثمان تراكم المقاومة الجماهيرية بعد مجزرة فض الاعتصام 1 بعد مجزرة فض الاعتصام استمرت المقاومة الجماهيرية والتي تم رصدها في مقالات تابعت يوميات الثورة ، كما في الأمثلة التالية علي سبيل المثال لا الحصر : - تم الإضراب العام الذي دعت له " قوى الحرية والتغيير" يومي الثلاثاء 28 مايو والأربعاء 29 مايو 2019 ، الذي أكد أن الجماهير ما زالت قابضة علي جمر الثورة ، والسير بها قدما حتى قيام الحك ......





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