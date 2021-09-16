دروس من الفتنة الكبرى ونهاية الحوكمة الرشيدة - حاتم بن رجيبة

2021/09/16 | 15:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حاتم_بن_رجيبة كل الإستنتاجات والأفكار التالية مستوحاة من كتاب المؤرخ الجليل هشام جعيط،، الفتنة،،.- أولا يمثل سبب الفتنة ألا وهو مقتل عثمان بن عفان الخليفة الثالث بعد الرسول محمد مؤسس الدين والحضارة الإسلامية درسا.



لقد قتل عثمان من طرف القراء وهم مختصون بحفظ القرآن وفهمه وشرحه ، منهم نشأ الخوارج لاحقا.



قتلوه لأنه مارس المحسوبية والمحاباة و اقتصاد الأصهار أي منح أفراد عائلته امتيازات على باقي المسلمين أو ......





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