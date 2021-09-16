تكرار أخطاء الدورات الانتخابية السابقة

2021/09/16 | 15:56 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: صالح لفتة

من يحضُر تجمع انتخابي لاي مرشح والتي

تعقد بكثرة هذه الايام يرى بوضوح أن

هناك الكثير من المناشدات للمواطنين

جميعها مطالب لا تتعدى خدمة صاحب الطلب

نفسه وفي أندر الحالات لا تتجاوز الحي

أ

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