الحكومة الإلكترونية

2021/09/16 | 15:56 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: صالح لفتة

أطلقت الحكومة العراقية قبل فترة

موقعاً إلكتروني للتقديم على قطع

الأراضي وتم استخدامه من قبل الملايين

مايميز هذا الموقع بشهادة جميع

المواطنين سهولة إِستِعماله ببساطة

ويُسر ومن الهاتف ا

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