وجوه من الماءِ.. مجموعة قصصية جديدة للكاتب حيدر عاشور العبيدي

2021/09/16 | 15:56 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدر الاتحاد العام للأدباء والكتاب

العراقيين في العاصمة العراقية بغداد

مجموعة قصصية جديدة للكاتب حيدر عاشور

العبيدي بعنوان (وجوه من الماءِ).

ويغوص الكاتب في مجموعته القصصية التي

تضم (26) قصة قصيرة، و

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