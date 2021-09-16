رئيس الجمهورية يشدد على ضمان أقصى درجات النزاهة في الانتخابات المقبلة

2021/09/16 | 16:01 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت خلية الإعلام الامني، اليوم الخميس، عن إحباط تهريب ٤٤ طنا من مفردات الحصة التموينية الى خارج بغداد.

وقالت الخلية في بيان انه “بإشراف قيادة العمليات المشتركة وبمتابعة حثيثة وجهود مستمرة لمراقبة المراكز التجارية في محافظة بغداد، تمكنت المفارز الاقتصادية التابعة لجهاز الأمن الوطني من ضبط عجلة حمل كبيرة عند احد المداخل الشمالية للعاصمة وعلى متنها ما يقرب (44) طناً من مادة الطحين الخاص بمفردات الحصة التموينية غير المصرح بالتجارة بها”.

واضافت ان ” ذلك جاء بعد ورود معلومات استخبارية تفيد ببيع منتج مطاحن وزارة التجارة دون موافقات رسمية وتهريبها الى محافظات اخرى”، مشيرة الى انه “تم القاء القبض على صاحب العجلة وتسليمه مع المضبوطات الى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه”.

فيما دعا جهاز الأمن الوطني المواطنين كافة الى “التعاون معه في محاربة الجريمة الاقتصادية والابلاغ عن التجار الجشعين المتلاعبين بقوت ومصائر الشعب العراقي عبر الخط الساخن (131)”.

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