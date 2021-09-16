مقتدى الصدر يصدر توجيها 'هاما' لاتباعه

2021/09/16 | 16:01 - المصدر: NRT عربية

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التيار الصدري يتخذ قرارا بحق باسم خشان

داعش تنحر أحد شيوخ العشائر العراقية (صورة)

المعاون الجهادي للصدر يصدر توجيها للسرايا على خلفية تصريحات النائب باسم خشان

امراة تخون زوجها مع 13 رجلا والمحكمة تلزمها بتعويض طليقها 25 الف دينار

بعد تجاوزه عليه..



النائب باسم الخشان يدلي بتصريح جديد عن مقتدى الصدر

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