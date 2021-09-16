الكاظمي يعلن الاتفاق على توسيع التبادل الاقتصادي مع إيران

2021/09/16 | 16:03 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، أن مدونة السلوك الانتخابي وضعت من أجل ضبط مسارات العملية الانتخابية وتنظيمها، مشيرًا إلى أن الحكومة هيأت كل متطلبات عملية الاقتراع، وتأمين الانتخابات على نحو استثنائي.

أعلن الكاظمي الاتفاق على توسيع التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين

وقال المكتب الإعلامي للكاظمي في بيان، تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إن "رئيس الوزراء وخلال الجلسة الاعتيادية لمجلس الوزراء، قال إنه لم يتبقَ على إجراء الانتخابات سوى ثلاثة أسابيع، وقد هيأنا كل متطلبات عملية الاقتراع، وتأمين الانتخابات على نحو استثنائي".

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وأضاف الكاظمي "لقد اتخذنا إجراءات مهمة لدعم المفوضية في الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء السبت الماضي، ووفّرنا كل المستلزمات لها وفي مختلف الجوانب اللوجستية والأمنية".

وأشار إلى أن "الحكومة أوفت بالتزاماتها لدعم مفوضية الانتخابات، وتحديد موعد للانتخابات المبكرة، وتهيئة الأجواء اللازمة لإجرائها"، مجددًا الدعوة لـ "جميع الفعاليات الاجتماعية والسياسية لتشجيع المواطنين على الانتخاب؛ للوصول إلى الإصلاح السياسي والإداري لأن بلدنا وشعبنا يستحقان".

وتابع "شهد يوم أمس إطلاق الوثيقة الوطنية للسلوك الانتخابي، وهي وثيقة ضمير وضعت من أجل ضبط مسارات العملية الانتخابية وتنظيمها"، موضحًا أن "هذه الوثيقة تمثل ميثاق شرف، تلزم جميع الكتل السياسية والمرشحين، بعدم الإخلال بأي فعل يمس نزاهة العملية الانتخابية".

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صالح يعلن توقيع مدونة السلوك الانتخابي

ولفت إلى أن "عهدنا بالعراقيين أن يسيروا إلى صناديق الاقتراع بأمل متطلع لغد عراقي أفضل"، مبينَا أنه "باختيار العراقيين المرشح المناسب، تبدأ حياة بعيدة عن الفساد، والمفسدين، إذ أن أي مشروع يخلو من الفساد يضمن ترف الشعوب".

وبيّن الكاظمي "يوم أمس حضرنا مؤتمر استرداد الأموال المنهوبة من العراق في الخارج، ولمسنا جدية عربية ودولية في العمل لمساعدة العراق باستعادة هذه الأموال، هنالك المليارات من الدولارات هربها الفاسدون قبل العام 2003 وبعده، وهي حق من حقوق العراقيين، وسوف نسترجع هذه الحقوق كاملةً".

وشدد على أنه "لا جدال أو محسوبية في حقوق العراقيين، وأموال الشعب، وعلى الفاسدين أن يتيقنوا أن القانون سيلاحقهم"، مبينًا أنه "قبل أيام زرنا الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وعقدنا مباحثات مع رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد إبراهيم رئيسي، وعدد من القيادات، وكانت مباحثات مثمرة".

وأكد رئيس الوزراء ان "العراق تربطه علاقات تأريخية وطيدة مع إيران وفي جميع المجالات، واتفقنا على توسيع التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين".

وختم الكاظمي "أخيرًا نتطلع لهذه الانتخابات المبكرة المصيرية، التي نأمل أن تغيّر مصير الدولة العراقية إلى النحو الأفضل".

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