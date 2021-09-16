2021/09/16 | 16:07 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلن المرشح عن محافظة البصرة عامر كامل، ان برنامجه الانتخابي يتضمن إنقاذ مدينة “الزبير” من التلوث البيئي، وإنشاء مستشفى خاص بأمراض السرطان، فيما تطرق إلى فرض شروط على الشركات لحماية البيئة.وقال “عامر كامل” المرشح عن الدائرة الرابعة تسلسل 46 في تصريح لـ”النور نيوز”، ان “مدينة الزبير تعد الأولى على مدن العراق …

ظهرت المقالة المرشح عامر كامل لـ”النور”: برنامجنا يتضمن إنقاذ “الزبير” من التلوث وإنشاء مستشفى أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المرشح عامر كامل لـ”النور”: برنامجنا يتضمن إنقاذ “الزبير” من التلوث وإنشاء مستشفى) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المرشح عامر كامل لـ”النور”: برنامجنا يتضمن إنقاذ “الزبير” من التلوث وإنشاء مستشفى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).