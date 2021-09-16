الفتح والبعث..ومقارعة الفساد

2021/09/16 | 16:09 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شغاف كاظم الموسوي كان لافتا في معظم احتجاجات العراقيين خلال عام 2019 وما تلاه من أيام،، أنها شملت أطيافا مختلفة من الشعب العراقي بشيعته وسنته ، حيث بدا أن المواطنين العراقيين راغبون في حكومة توفر لهم احتياجاتهم اليومية ، بما يخفف من معاناتهم بعيدا عن المحاصصة التي سيطرت على الساحة السياسية لفترة طويلة.كما كان […]

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