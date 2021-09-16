2021/09/16 | 16:10 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: a-mvHSswFXc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نشرة اخبار الساعة 4 بتوقيت بغداد مع امل غازي) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. نشرة اخبار الساعة 4 بتوقيت بغداد مع امل غازي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).