2021/09/16 | 16:15 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص/ المركز الخبري الوطني كشفت وزارة النفط العراقية، اليوم الخميس، عن مساعٍ لاستثمار الغاز الحر وزيادة كميات انتاجه واعتماده محليا غربي البلاد، فيما بينت أهم المعوقات التي حالت دون استثمار الغاز في حقل عكاز، من […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النفط تعلن استثمار الغاز “الحر” وتكشف عن معوقات العمل في حقل “عكاز” المركز الخبري الوطني.

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