منها غرف علوية.. نظرة على التصاميم المستقبلية لمقصورات الطائرات

2021/09/16 | 16:16 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أُعلن عن فوز مفهوم لحمام طائرة يعمل بدون لمس، ومقعد اقتصادي من الجيل القادم في مسابقة سنوية، تسلّط الضوء على ابتكارات خاصة بمقصورات الطائرات، يمكنها إعادة تشكيل مستقبل الطيران.

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