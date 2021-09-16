2021/09/16 | 16:24 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الخميس، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات فيولا فون كرامون، فيما أكد ان الانتخابات المقبلة مهمة للعراقيين ويجب ضمان أقصى درجات النزاهة لتكتسب المصداقية والشرعية.وقال صالح، بحسب بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “الانتخابات المقبلة مهمة للبلد والعراقيين”، مشدداً على “ضرورة ضمان أقصى درجات …

ظهرت المقالة صالح للبعثة الأوروبية لمراقبة الانتخابات: يجب ضمان أقصى درجات النزاهة أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صالح للبعثة الأوروبية لمراقبة الانتخابات: يجب ضمان أقصى درجات النزاهة) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صالح للبعثة الأوروبية لمراقبة الانتخابات: يجب ضمان أقصى درجات النزاهة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).