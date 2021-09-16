هموم ناخب ..

2021/09/16 | 16:27 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: صبيح فاخر الفرطوسي

منذ ان اعلنت المفوضية العليا المستقلة

للانتخابات بدء الحملات الدعائية

الانتخابية لمرشحي مجلس النواب فقد

تعددت القوائم والكيانات المرشحة مثلما

تعددت اسماء المرشحين حتى بلغت ال

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