2021/09/16 | 16:31 - المصدر: ساحات التحرير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- برهم صالح ..
والنجف الأشرف برهم صالح ..
والنجف الأشرف #العراق #النجف #برهم_صالح Posted by Al Taghier Channel – قناة التغيير الفضائية on Thursday, September 16, 2021
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برهم صالح .. والنجف الأشرف | فيديو) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
والنجف الأشرف برهم صالح ..
والنجف الأشرف #العراق #النجف #برهم_صالح Posted by Al Taghier Channel – قناة التغيير الفضائية on Thursday, September 16, 2021
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برهم صالح .. والنجف الأشرف | فيديو) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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